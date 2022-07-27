CHP’den Musul Başkonsolosluğu saldırısına kınama

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımlayan CHP, "Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu saldırının faillerinin de yakalanarak adli makamlara teslim edilmelerinin yine Irak makamlarının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz ve sözkonusu sorumluluğun en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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Bu sabah saatlerinde Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yönelik saldırıya ilişkin CHP’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Irak'ta bu sabah Musul Başkonsolosluğumuza ait binanın yakınlarına bir roket saldırısında bulunulduğuna dair haberleri derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Konsolosluk çalışanlarımızın saldırıdan zarar görmemiş olmaları tesellimizdir. Ancak temsilciliğimize böyle bir saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz.

*Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu saldırının faillerinin de yakalanarak adli makamlara teslim edilmelerinin yine Irak makamlarının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz ve sözkonusu sorumluluğun en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyoruz.

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