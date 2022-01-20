CIA, gizemli hastalık ‘Havana Sendromu’ ile ilgili raporunu açıkladı

Bugüne dek 1000'den fazla ABD'li yetkilide görülen Havana sendromuyla ilgili ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), yeni bir rapor yayımladı.

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, ABD’nin diplomatlarını etkilediği iddia edilen “Havana Sendromu” ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Bugüne kadar 1000’den fazla ABD’li yetkiliyi etkileyen hastalığın, ‘dış güçlerle’ ilgisi olmadığı belirlendi.

CIA yetkilileri, Havana sendromu olarak bilinen gizemli hastalığın görüldüğü vakaları araştırırken, CIA Ajans yetkilileri, Havana sendromu olarak bilinen gizemli rahatsızlıkların çoğu vakasının Rusya’dan veya başka bir yabancı düşmandan kaynaklanma olasılığının düşük olduğunu belirterek, kurbanları kızdıran bir sonuç olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hükümete bildirilen 1000 vakanın çoğunluğunun yabancı güçler nedeniyle değil de, çevresel nedenler, teşhis edilmemiş tıbbi durumlar veya stres ile açıklanabileceği belirtildi.

CIA açıklanamayan iki düzine vakayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü açıkladı. Konu hakkında ABD merkezli New York Times’a bilgi veren ABD’li bir yetkili, “Rusya, Çin veya Küba’nın dünya çapında yüzlerce diplomata saldırmaktan sorumlu olduğu fikri” ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığını söyledi, ancak FBI, Pentagon ve diğerlerinin bu duruma az sayıda olaya yabancı bir gücün karışıp karışmadığını araştırmaya devam ettiğini söyledi.

MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ

2016’da Havana’da ve 2021’de Viyana’da görülen gizemli hastalıkla ilgili araştırmaların sürdüğü açıklandı.

CIA’in bulgularının, özellikle yıllardır kronik rahatsızlıklarla mücadele eden mevcut ve eski yetkililer olmak üzere birçok mağduru net bir açıklama yapılmadığı için tatmin etmediği belirtildi.

CIA direktörü William J. Burns, teşkilatın karmaşık bir konuyu takip ettiğini söyledi ve teşkilat görevlilerinin gerçek semptomlar yaşadığını vurguladı.

İLK KEZ 2016 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Burns yaptığı açıklamada, “Bazı önemli bulgulara ulaşmış olsak da, işimiz bitmedi. Bu olayları araştırma ve ihtiyacı olanlara birinci sınıf bakıma erişim sağlama görevine devam edeceğiz” dedi.

İlk olarak 2016 yılında Küba'da tespit edilen Havana Sendromu, o günden beri birçok farklı ülkede tespit edildi. Uzmanlar hastalığa neyin sebebiyet verdiğine dair bir çözüm getiremedi.

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