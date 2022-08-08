Çin: Tayvan Boğazı’ndaki krizi ABD provoke etti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Tayvan Boğazı'ndaki kriz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tayvan Boğazı'ndaki durum tamamen ABD'nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu. ABD tarafı tüm sorumluluğu ve ciddi sorunları üstlenmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan Boğazı ve çevresinde devam eden gerilime ilişkin açıklama yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçen haftaki Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan Boğaz’ı çevresinde başlatılan tatbikatlara bugün de devam edildiğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, “Tayvan Boğazı’ndaki durum tamamen ABD’nin inisiyatifiyle provoke edilerek oluşturuldu. ABD tarafı tüm sorumluluğu ve ciddi sonuçları üstlenmek zorunda. Kırmızı çizgi aşılamaz ve iletişim samimiyet gerektirir” açıklamasında bulundu.

TAYVAN’DAN TATBİKAT HAMLESİ

Tayvan medyasında yer alan haberlere göre, Tayvan ordusu da Çin’in 5 gündür sürdürdüğü tatbikatlara yanıt olarak yarın ve perşembe günü Pingtung ilçesinde tatbikat düzenleyecek.

Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise “bağımsız bir ülke” olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan’ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini “Tayvan’a bağımsızlık konusunda destek sinyali” ve “provokasyon” olarak yorumluyor.

İlginizi Çekebilir Çin'in Tayvan'da yaptığı tatbikatlar sürüyor

İlginizi Çekebilir Tayvan: Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 gemi tespit edildi