Çin’de nüfus krizi büyüyor

ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de, nüfusun büyüme oranı son 61 yılın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar, bu durumun ekonomik yavaşlamayı da beraberinde getireceğine dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Çin’de doğum oranları, hükümetin nüfusu artırma çabalarına rağmen son 61 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede 2021'de dünyaya gelen bebek sayısının 10 milyonu biraz geçtiğini, hayatını kaybedenlerin sayısınınsa bu rakamın biraz altında olduğunu duyurdu.

Buna göre nüfus artış hızı, binde 0,34'le, on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği 1960'ların başındaki büyük kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Doğum oranlarındaki düşüş ve yaşlanan nüfus nedeniyle Çin, son yıllarda nüfus krizinin eşiğine geldi.

Son rakamlara göre ülkede 60 yaş üzeri nüfusun oranı geçen sene neredeyse yüzde 19'u buldu.

ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisinin 2021 yılında yüzde 8,1 büyüdüğü açıklandı. Ancak nüfusun beklenenden de önce yaşlandığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun Çin'de ekonomik büyümeyi de yavaşlatacağına dikkat çekiyor.

Doğum oranlarını artırmaya çalışan Çin, yıllarca uygulanan tek çocuk politikasını kaldırmış, üç çocuk sahibi olmaya izin vermiş ve emeklilik yaşını da yükseltmişti.

Ülkede hayat pahalılığı ve evlenme yaşının yükselmesi nedeniyle birçok kişinin çocuk sahibi olmamayı tercih ettiği belirtiliyor.

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