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Çin’de vahşet: Covid-19 testi pozitif çıkan adamın evcil köpeğini hastalık bulaştırmasın diye öldürdüler

Son dönemde corona virüsü vakalarının hızla arttığı Çin'de kan donduran görüntüler ortaya çıktı...

Sozcu.com.tr
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Çin’de vahşet: Covid-19 testi pozitif çıkan adamın evcil köpeğini hastalık bulaştırmasın diye öldürdüler

2019 yılında corona virüsü salgınının başladığı Çin’de vaka sayıları tekrar artmaya başladı…

Özellikle ülkenin ekonomik merkezlerinden olan Şangay’da vaka sayılarının artmasıyla birlikte birçok noktada çok sıkı önlemler ve kısıtlamalar alınırken, Pudong bölgesinde çekilen görüntüler hem Çin’i hem de uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Covid-19 testi pozitif çıkan adam otobüsle tecrit merkezine gönderilirken, corgi cinsi köpeği de sahibini beklerken görülüyor.

Şangay’da Covid-19 testi pozitif çıkan bir adam, izolasyon merkezine alınırken adamın corgi cinsi köpeği de “Covid-19 bulaşmasını engellemek” için çalışan bir kamu görevlisi tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.

Çinli görevli, köpeği sokak ortasında acımasızca katletti.

Weibo isimli sosyal medya platformunda paylaşılan videolarda baştan aşağı koruma elbisesi giyen, eldiven ve gözlük takan görevli köpeği kovaladıktan sonra bir kürek ile üç kez vurarak köpeği öldürdü.

Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırarken hayvan hakları savunucuları ise olaya tepki gösterdi. Köpeği öldüren yetkili ise, “Bu konu üzerinde çok düşünmedik, köpeğin Covid-19 yayabileceğinden endişe ettik” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu olaya tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, “Bu adam tam bir canavar. Kendisi Covid-19’la mücadele ettiğini söylüyor ama kim ona masum bir yaşamı yok etme hakkını verdi” yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise Çin yönetimini eleştirdi.

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