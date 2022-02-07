Corona virüsten ölümlerin 900 bini geçtiği ABD’den ilginç karar: Günlük ölüm sayısı açıklanmayacak

Corona virüsü kaynaklı ölümlerin 900 bini aştığı ABD'de artık hastaneler devlete Covid ölümlerini bildirmek zorunda olmayacak... Karara sağlık yetkilileri tepki gösterdi.

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ABD’de corona virüsü nedeniyle 900 binden fazla kişi hayatını kaybederken, ABD’de Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) ilginç bir karar açıkladı.

Karara göre, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) artık hastane sistemlerinin günlük COVID-19 ölümlerini federal hükümete bildirmek zorunda değil.

Bu hafta yürürlüğe giren karar sonrası ise bazı sağlık yetkilileri karara tepki göstererek, son iki yılda “pandemiyle mücadele sırasında vaka ve ölüm sayılarını bilmenin, ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmek ve duruma verilen tepkiyi iyileştirmek için önemli olduğunu vurguladı. Karara tepki gösteren sağlık yetkilileri durumu ‘anlaşılmaz’ olarak nitelendirdi.

‘PANDEMİYLE MÜCADELEDE TEK GÜVENİLİR VERİ’

Bir federal sağlık yetkilisi, isminin açıklanmaması koşuluyla yaptığı açıklamada, “Hastaneler bunu iki yıldır yapıyor. Corona virüsü ile ilgili federal düzeydeki tek tutarlı, güvenilir ve eyleme geçirilebilir veri kümesi vaka sayıları. Hastanelerin yüzde doksan dokuzu her gün verilerin yüzde yüzünü rapor ediyordu.” dedi.

Hastanelerin bir önceki günün COVID-19 ölümlerini her gün federal hükümete bildirmesi gerekmeyecek olsa da, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) resmi ölüm sertifikalarından COVID-19 verilerini toplamaya ve raporlamaya devam edecek.

‘CDC veri kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmadığı’ belirtildi.

HHS’nin rakam toplamayı bıraktığı gün, İngiltere hükümeti de ölüm sayısı açıklamayı Nisan ayına kadar sona erdirmeyi planladığını duyurdu.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, ABD’de corona virüsü kaynaklı hayatını kaybeden toplam kişi sayısının 902 bin 266 olduğu bildirildi. Günlük ölüm sayısının ise 875 arttığına dikkat çekildi.

ABD’de paylaşılan veriler, 12 Aralık’tan bu yana ülke çapında 100 binden fazla ölüm artışına işaret ederken bu durumun Omicron varyantı kaynaklı olduğu vurgulandı.

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