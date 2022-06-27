Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan, Erdoğan’ın İspanya ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 28-30 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya Krallığı’nı ziyaret edeceklerdir.

* Zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Rusya- Ukrayna savaşının İttifak’a yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecektir.

* Madrid’de, İttifak’ın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemdedir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle görüşmeler de gerçekleştireceklerdir.”