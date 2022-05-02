Danimarka, Ukrayna büyükelçiliğini yeniden açıyor

Danimarka, 24 Şubat'ta başlayan Rusya işgali sonrasında kapatma kararı aldığı Ukrayna Büyükelçiliği'ni tekrar açma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sebebiyle kapatılan Ukrayna Büyükelçiliği’nin tekrar açılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada 24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın işgali sonrasında kapanan büyükelçiliğin tekrar açılacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, bugün hizmetin tekrar başlayacağını duyurdu. Danimarka televizyonuna konuşan Kofod, “Danimarka’nın Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına verdiği desteğin güçlü bir sembolü olarak bugün büyükelçiliğimizin kapılarını tekrar açıyoruz” dedi.

Son dönemde aralarında Fransa, ABD ve Birleşik Krallık’ın da olduğu birçok ülke Kiev’deki diplomatik temsilciliklerini tekrar açma kararı alındığını duyurmuştu.

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