Danslarıyla gündemi sallayan dünya liderleri

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in bir ev partisinde çekilen çılgın dans videosu, liderlerin geçmişte gündemden düşmeyen dans performanslarını akıllara getirdi.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in son dans videosu, dünya liderlerinin önceki yıllarda çok konuşulan dans performanslarını yeniden gündeme getirdi.

İngiliz Guardian gazetesi, bugüne kadar danslarıyla gündemi sallayan liderleri derledi.

İngiltere Başbakanının komik dans performansı

İngiltere'nin koltuğu bırakmaya hazırlanan başbakanı Boris Johnson, bu yaz bir düğündeki dansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Eşi Carrie'yle dans eden Johnson'ın pek de başarılı olmayan performansı salondakileri eğlendirmişti.

Merkel: Dans etmek yerine el çırpan lider

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in bir parti etkinliğinde dans etmek yerine el çırpıp sağa sola sallanarak şarkılara eşlik etmesi “Dansta başarısız” yorumlarına yol açmıştı.

Hollanda Başbakanı Rutte: Dans etmeyi sevmeyen lider

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin çocukların katıldığı bir etkinlikte dans etmeye hiç de hevesli olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Macron'un sahne performansı hayal kırıklığı yarattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birkaç yıl önce Nijerya'daki bir müzik etkinliğinde sahnede Afrika ritimlerine kayıtsız kalması ve el çırpmakla yetinmesi gündem olmuştu.

Pistlerin kralı: Zelenskiy

Rusya işgali sonrasında açıklamalarıyla dünya gündeminden düşmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünyanın en iyi dans eden lideri olarak dikkat çekiyor. Siyasete atılmadan önce komedyen olan Zelenskiy, 2000'lerin başında Ukrayna'da bir dans yarışmasını kazanmıştı.

Obama'nın dikkat çeken dans performansı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Ellen DeGeneres'in programında danstaki yeteneklerini ortaya koymuştu.

Eski Rusya liderinin ilginç dans stili

Rusya'nın Ukrayna savaşıyla ilgili sert açıklamalarıyla dikkat çeken eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in ilginç dans hareketleri “komik” bulunmuştu.

Kanada Başbakanı Hint dansıyla coştu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Hint dansı uzun süre gündemden düşmedi.

Dansıyla unutulmayan lider: Boris Yeltsin

“Dans eden lider” deyince yıllardır akıllara ilk gelen isimlerden biri, yıllar önce sahnedeki şovuyla büyük ilgi gören Rusya'nın eski lideri Boris Yeltsin.

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