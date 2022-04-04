Darbe girişimiyle suçlanan eski Veliaht Prens, prenslik unvanından vazgeçti

Ürdün'de geçen yıl adı darbe girişimine karışan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, "prens" unvanından vazgeçtiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ürdün’de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada prens unvanı bıraktığını duyurdu. Bin Hüseyin, “Son yıllarda tanık olduğum olaylardan sonra, hayatım boyunca uymaya çalıştığım ilkelerin kurumlarımızın modern yöntem ve yönelimleriyle örtüşmediği sonucuna vardım. Vicdanımın sesini dinleyip prens unvanından vazgeçmeyi uygun gördüm” ifadelerini kullandı. Eski prens, yaşadığı sürece Ürdün’e bağlı kalacağını belirtti.

Hamza bin Hüseyin, geçen yıl ülkede tansiyonu artıran darbe iddialarının ardından yazdığı bir mektupla üvey kardeşi Kral 2. Abdullah’tan özür dilemişti.

Darbe iddiaları sonrasında geçen sene prensin gözaltına alındığı öne sürülürken Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el Huneyti, Prens Hamza’nın gözaltına alınmadığını ancak ülkenin güvenliğine zarar verecek faaliyetleri durdurmasının istendiğini belirtmişti. Uzun süredir kamuoyu önüne çıkmayan Bin Hüseyin'in hala gözaltında olabileceği söyleniyor.

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