Demokrat ve Cumhuriyetçi siyasetçiler Erdoğan’ı Biden’a şikayet etti

ABD'li siyasetçiler Başkan Joe Biden'a bir mektup yazarak Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılmaması çağrısında bulundu. Mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert bir dille eleştirildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin ABD’den 40 adet yeni nesil F-16 ve kit satın almasının gündemde olduğu bir dönemde ABD’li kongre üyeleri Gus Bilirakis ve Frank Pallone, Joe Biden’a bir mektup gönderdi. Özellikle son dönemde Ermeni ve Yunan lobilerinin Türkiye karşıtı açıklamalarla yoğun mesai harcadığı bir dönemde Bilirakis ve Pallone’nin mektubu ABD kamuoyunda gündem oldu.

Cumhuriyetçi Bilirakis ile Demokrat Pallone’nin kaleme aldığı mektupta, Biden yönetiminin Türkiye’nin F-16 satın alma talebinin geri çevrilmesi istendi. Mektupta, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır askeri gücü Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Güney Kafkaslar ve Kuzey Afrika’yı istikrarsızlaştırmak için kullandı. Türkiye’ye F-16 onayı vermek ölüm ve yıkımı daha da artırır” denildi.

Bilirakis ve Pallone’un kaleme aldığı mektupta, “Türkiye’nin F-16 satın alma talebine onay vermek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem ABD hem de NATO’ya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği hem de ülkesinde ve ülke dışında insan haklarına zarar verdiği için ödül vermek gibi olacaktır” yorumu yapıldı.

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