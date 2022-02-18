Denizcilik Genel Müdürlüğü: Feribotta çıkan yangında 26 Türk vatandaşı tahliye edildi

Yunanistan'ın Korfu Adası açıklarında İtalya bayraklı feribotta çıkan yangında 26 Türk vatandaşın tahliye edildiği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'ın İgumenitsa Limanı'ndan hareket ederek İtalya'nın Brindisi kentine gitmekte olan Grimaldi Grubu'na ait İtalyan bayraklı Euroferry Olympia isimli yolcu gemisinde Korfu Adası açıklarında yangın çıktı. Bu sabah saat 04:30 sıralarında meydana gelen yangında 237 yolcusu ve 51 mürettabatın bulunduğu gemidekiler can sandallarına binerek alev alev yanan gemiyi terk etti.

Yangının otomobillerin bulunduğu bölümdeki donduruculu bir kamyonda elektrik kontağından çıktığı ve alev alarak yanmaya başladığı belirtildi. Bazı yolcular TIR'ların içerisinde uyuyan şoför olabileceğini belirtti. Olayda bir mürettabat yaralandı. Can sandallarına binenler Korfu Adası'na çıkmayı başardı.

TÜRK VATANDAŞLARIN TÜMÜ TAHLİYE EDİLDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yaparak, feribotta Türklerin de bulunduğunu ve tüm Türk vatandaşların tahliye edildiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Yunanistan’ın Korfu Adası açıklarında Euroferry Olympia feribotunda çıkan yangınla ilgili AAKKM tarafından Yunanistan ve Arnavutluk makamları ile yapılan görüşmelerde, 26 Türk vatandaşımızın tümünün tahliye edildiği, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenilmiştir” açıklamasında bulundu.

KAYIP 12 KİŞİDEN 5’İ KURTARILDI

Gün boyunca havadan ve denizden devam eden söndürme ve arama kurtarma çalışmalarında kayıp olduğu belirtilen 12 kişiden 5'inin bugün akşam saatlerinde kurtarıldığı açıklandı.

Geminin garaj bölümünde mahsur kalan Türk ve Bulgar yolcunun bugün akşam saatlerinde helikopter ile kurtarılarak Korfu Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi

Kayıp olan 7 yolcunun bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.