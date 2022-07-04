Denizden çıkan göçmenleri görünce şoke oldular
Akdeniz’in ortasındaki Rodos Adası’nın turistik plajlarına bot ile çıkan 50 Afrika kökenli göçmen, güneşlenen ve denize giren turistleri şok etti. Göçmenler botu bırakıp plaja çıkarak adaya dağıldı. Polis göçmenlerin bulunması için harekete geçti.
Akdeniz'in ortasındaki turistik Rodos Adası'nda bu sabah geç saatlerde Tsambika plajına çıkan göçmenler 5 yıldızlı otellerin sahilinde konaklayan yabancı turistlerin şok olmasına neden oldu. Plajın yanındaki kayalıklara yaklaşık 12 metrelik lastik bot ile gelen göçmenler bottan inerek plajda turistlerin şaşkın bakışları arasında koşarak adanın çeşitli yerlerine dağıldı.
Otel yöneticilerinin polise vermesi üzerine ortaya çıkan ve turistlerin kameralarına yansıyan olayın ardından ada polisinin göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.