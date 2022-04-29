Deutsche Bank ofisine polis baskını

Alman polisi, Deutsche Bank’ın Frankfurt’daki ofislerinde arama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki ofislerine polis tarafından baskın düzenlendi.

Frankfurt Savcılığı, federal polisin ve diğer yetkililerin bankada arama yaptığını belirtti. Polis ekiplerine mali düzenleme kurumundan yetkililerin de eşlik ettiği bildirildi.

Deutsche Bank, aramanın şüpheli bir para transferiyle ilişkili olduğunu açıkladı.

Banka son yıllarda yolsuzluk ve kara aklama iddiaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Önceki yıllarda da Deutsche Bank'ın bazı ofislerine baskınlar düzenlenmişti.

Deutsche Bank bu hafta ilk çeyrekteki kârını artırdığını, ancak Rusya-Ukrayna savaşının yıllık gelirlerini azaltmasını beklediğini bildirmişti.

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