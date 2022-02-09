Devlet Başkanı’nın suikastında başbakanın parmağı çıktı

Geçtiğimiz yıl Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin silahlı saldırıyla öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, Başbakan Ariel Henry'nin suikastta parmağı olduğu iddia edildi. Henry, Moise'nin ölümünden sonra devlet başkanlığı ve başbakanlık görevlerini beraber yürütüyor.

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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz 2021’de başkent Port Au Prince’deki özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Moise’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Haiti Devlet Başkanı’nın suikastını araştıran müfettişler, ülkenin Başbakanı’nın da olaya karıştığını ortaya çıkardı. Başbakan Ariel Henry’nin Devlet Başkanı’nın suikastının arkasındaki ekiple bağlantılı olduğu ve suikastı organize ettiğinden şüphelenilen bir kaçağı koruduğunu iddia ettiler.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse, 7 Temmuz 2021’de ülkenin cumhurbaşkanlığı konutuna düzenlenen baskın sonucu, 12 el ateş edilerek öldürülmüştü. Suikastın ardından başlatılan soruşturmada polis, suikast ekibinin 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti doğumlu ABD’liden oluştuğunu belirtmiş, geçtiğimiz günlerde ise 2’si Haiti doğumlu ABD’li olmak üzere 17 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

İKİ GÖREVİ DE BİRLİKTE YÜRÜTÜYOR

Moisi’nin ölümünün ardından Başbakan Ariel Henry, Haiti’de 20 Temmuz 2021 tarihinden bu yana başbakanlık görevinin yanı sıra geçici olarak devlet başkanlığı görevini de yürütmektedir.

ABD merkezli CNN International’a anonim olarak konuşan kaynaklara göre, üç gizli polis memuru, Henry’nin Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’deki resmi sakinlerinin önüne park etti ve kaçak olan eski bir yolsuzlukla mücadele yetkilisi Badio’nun onunla orada buluşacağı bilgisi verildi.

Dedektif, Badio’yu evden çıkarken tutuklamayı planladı ve daha sonraki bir tarihte toplantıyı işbirliğinin kanıtı olarak kullanarak Henry’yi de tutukladı.

‘HENRY HER ŞEYİN MERKEZİNDE’

Kaynaklara göre, Başbakan’ın cinayete karıştığı iddiasını detaylandıran faaliyetlerine ilişkin başka örnekler de ortaya atıldı.

Ancak kaynak, iki yargı makamının Başbakan’a karşı suçlamada bulunmak istediğinde görevden alındıklarını söyledi. İsmini açıklamak istemeyen ve dava sürecinde görev alan bir araştırmacı CNN’e yaptığı açıklamada, ‘Henry her şeyin merkezinde.’ dedi.

New York Times daha önce Henry ve Badio’nun yakın bağları olduğunu iddia etmiş ve Badio’nun daha önce Başbakanı evinde ziyaret ettiğini öne süren haberler ortaya atmıştı.

Bu arada Henry, Başkan Moïse’nin cinayetini çözmeye kararlı olduğunu söyleyerek, Eylül ayında BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine söz vermiş, ‘Hiçbir dikkat dağıtma beni adaleti getirmek için bu hedeften alıkoyamaz’. ifadelerinde bulunmuştu.

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