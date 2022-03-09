Discovery, Rusya’dan çıkma kararı aldı

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından Discovery, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede yayınlarını durdurma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Belgesel içerikleriyle öne çıkan Discovery, Rusya’daki yayınlarını durdurma kararı aldı…

Rusya’da HGTV, Animal Planet, TLC ve Eurosport ile birlikte farklı markaları da bünyesinde barındıran Discovery, Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrasında bu kararı aldığını duyurdu.

Media Alliance aracılığıyla Rusya’da lisanslanan şirket, “Discovery, Rusya’daki bütün kanal ve hizmetlerini durdurma kararı aldı” açıklamasını yaptı.

Discovery’nin hamlesi Kremlin’in “yalan haber” yapan gazetecilere hapis cezası veren yasayı onaylaması sonrasında yayınlarını askıya alan CNN ve BBC’den sonra geldi.

İçerik platformu Netflix de pazar günü Rusya’daki hizmetini askıya almıştı.

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