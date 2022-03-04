Abone Ol

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı’na gitti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:12 - 04 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı’nda

NATO Dışişleri Bakanları, bugün Rusya-Ukrayna gündemi ile toplanıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Bakan Çavuşoğlu, toplantı için NATO Karargahı'na geldi.

Öte yandan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Brüksel'deki olağanüstü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, NATO'nun Rusya'yı izole etmek için olası tüm senaryoları ele alması gerektiğini söyledi. Joly, NATO'nun kırmızı çizgisinin uluslararası çatışmayı önlemek olduğunu kaydetti.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu da, NATO’nun doğu kanadındaki pozisyonunu Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği yeni gerçekliğe göre değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Biden: Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü İlginizi Çekebilir Biden: Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok İlginizi Çekebilir Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Belçika Dışişleri Bakanı Joe Biden Kanada mevlüt çavuşoğlu NATO Putin Rusya saldırı Ukrayna Vladimir Putin