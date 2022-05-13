Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen 'Mitzpeh Dani' ve 'Oz V’gaon' yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz” dendi.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetleri ve Cenin Mülteci Kampı’nda yaşanan olaylar hakkında açıklama yapıldı.

İsrail tarafından, Batı Şeria'da toplam 4 bin 427 yeni yerleşim birimi inşa edilmesini kapsayan 25 ayrı projenin kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, “Buna ilaveten, İsrail yasalarına göre dahi yasadışı olarak görülen ‘Mitzpeh Dani’ ve ‘Oz V'gaon’ yerleşimlerinin yasal statüye kavuşturulması yönünde alınan kararı kınıyoruz. Söz konusu tek taraflı adımlar bölgede gerginliği tırmandırmakta ve barış zeminini tahrip etmektedir. İsrail'i uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan, ayrıca iki devletli çözüm sürecini tehlikeye atan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin 11 Mayıs günü Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampında hayatını kaybetmesi ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayların açık, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yoluyla açığa kavuşturulması gerektiği vurgulanırken, “Sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılması hususundaki beklentimizi de yineliyoruz” dendi.

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