Dışişleri’nden Birleşik Arap Emirlikleri açıklaması
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
* Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz.
* Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz.