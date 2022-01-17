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Dışişleri’nden Birleşik Arap Emirlikleri açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz" denildi.

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Dışişleri’nden Birleşik Arap Emirlikleri açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz.

* Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz.

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