Dr. Öz rekor kırdı: Seçimdeki rakiplerini geride bıraktı
Geçen yıl Pennsylvania'da senatörlük yarışına gireceğini duyurarak gündem olan ünlü doktor Mehmet Öz'ün bağışçılarından topladığı maddi destek ve seçim kampanyası bütçesinin detayları ortaya çıktı.
ABD’de şeffaflığın üst düzeyde olduğu seçim yarışında Dr. Öz, seçim kampanyasının ilk bir ayı içerisinde 5.9 milyon dolar topladığını duyurdu.
Cumhuriyetçilerden yarışa 30 Kasım’da katılan Dr. Öz’ün Federal Seçim Komisyonu verilerine göre 5.2 milyon dolar topladığı açıklandı. Fakat bu paranın büyük bir çoğunluğunun çektiği kredilerden oluştuğu duyuruldu. Dr. Öz’ün destekçilerinden yaklaşık 670 bin dolar toplamayı başardığı da kayıtlara geçti.
Böylelikle 61 yaşındaki Dr. Öz, Cumhuriyetçi rakiplerinin birçoğundan daha çok para elde etmiş oldu. 2021’de iş insanı Jeff Bartos, 1.2 milyon doları kredi çekerek 3.3 milyon dolar toplarken, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka Büyükelçisi olan Carla Sands de 4.2 milyon dolar toplamıştı.
Dr. Öz’e destek veren isimler arasında ABD’nin eski ticaret bakanı Wilbur Ross ve milyarder Steve Wynn dikkat çekti.Emekliye ayrılan senatör Pat Toomey’nin yerini doldurmak için yarışacak ABD’li Cumhuriyetçi adayların karşısında yer alan Demokrat adaylar arasında ise John Fetterman geçen yıl 12 milyon dolar bağış toplamıştı.