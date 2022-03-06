Ukrayna’da son durum… DSÖ: Sağlık tesislerine saldırılar düzenleniyor

Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna’nın bazı sağlık tesislerine saldırılar düzenlendiğini belirtti. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus sağlık tesislerine saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söylerken, Ukrayna’da sivil bölgelere yönelik saldırıların arttığı belirtiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık tesislerine saldırılarda can kayıpları ve yaralanmalar olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı sağlık tesislerine ya da çalışanlarına saldırıların tıbbi tarafsızlığın ihlali olduğunu vurguladı.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Rusya'nın sivil bölgeleri ayrım gözetmeksizin hedef aldığı yönünde haberler artmaya devam ediyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinden gelen görüntüler ve can kayıplarının sürekli artması da bunu kanıtlar nitelikte.

UKRAYNA’DA SON DURUM

Kiev yakınlarında Irpin’de Rus ateşi sonucu bölgeden tahliye olmakta olan sivillerden 8 kişi hayatını kaybetti. Rusya ise askeri hedefleri hedef aldığını kaydediyor.

Rusya'nın askeri alanda Ukrayna'da istediğini şu ana kadar elde edemediği ve taktik değiştirerek sivil bölgeleri de hedef almaya başladığı yorumları yapılıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna'da yaklaşık 400 sivil hayatını kaybetti. Bu arada kuşatma altındaki Mariupol kentinde yetkililer sivilleri tahliye etmeye çalışıyor.

Pazar günü ateşkes bölgede yeniden devredeydi ama Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, Reuters'a yaptığı açıklamada Ruslar'ın ölü ve yaralıları saymalarına bile izin vermediğini, topçu ateşinin durmadığını belirtti. Boychenko, “bizi yok ediyorlar” ifadesini kullandı.

Cumartesi günü yürürlükte olması planlanan ateşkes çökmüş, iki taraf birbirlerini suçlamıştı. Pazar günü için planlanan ateşkese de uyulmadığı görülüyor.

20 BİN KİŞİ SAVAŞMAK İÇİN BAŞVURDU

Rusya'nın saldırılarına karşı yabancı savaşçılara kapılarını açan Ukrayna dün başvuru almaya başlamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yerel basına verdiği demeçte, 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıklayarak, başvuruların hangi ülkelerden geldiğini ise belirtmedi.

RUSLARIN SALDIRI NEDENİYLE İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULAMADI

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Rus bombardımanı nedeniyle insani koridor Pazar günü de açamadıklarını belirtti.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rus roketlerinin Vinnytsia'daki sivil havaalanını tamamen tahrip ettiğini belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın Odessa'yı bombalamayı planladığını da kaydetti ve bunun savaş suçu olacağını vurguladı.

Bu arada ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv'e yönelik yoğun topçu ateşi olduğu yönünde bilgiler geliyor.

Rus işgali nedeniyle komşu ülkelere sığınanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler'e göre durum böyle devam ederse bu sayı 4 milyona yükselebilir.

Ukrayna ordusu çatışmalarda 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini, 88 Rus savaş uçağının da düşürüldüğünü belirtiyor.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde Visa ve Mastercard da Rusya'da kredi kartı işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

İlginizi Çekebilir ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya çıkışı: Çok güvenilir raporlar gördük

İlginizi Çekebilir Rusya, Ukrayna'da sivilleri hedef alıyor! Korkunç tablo: 38 çocuk hayatını kaybetti