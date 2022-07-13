Dudak piercingi enfeksiyon kapan genç kız hayatını kaybetti

20 yaşındaki bir kadın, dudağına taktırdığı 187 TL'lik (9 Sterlin) bir piercing, enfeksiyon kaptıktan ve beynine zarar verdikten sonra öldü.

Sozcu.com.tr

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Andressa Souza isimli genç bir kadın, beyninin %37’sini kaplayan ölümcül bir enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti. Sebep olarak dudağına taktırdığı piercing gösterildi.

Souza, Brezilya’daki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yirmi dört gün geçirmesinin ardından vefat etti.

Doktorlar, ağzına yeni bir piercing taktırdıktan sonra beyin enfeksiyonu geçirdiğini tespit etti.

YOĞUN BAKIMDA KALDI AMA İŞE YARAMADI

Daily Star’da yer alan habere göre piercing takıldıktan kısa süre sonra dudak iltihaplandı, şişti ve şiddetli baş ağrıları ile ateş geliştirmeye başladı.

Souza’nın annesi, “Ağzının çok şişmiş olduğunu gördük, hareket ettirmenin bir yolu yoktu. O kadar şişmişti ki, piercingi çıkarmanın bir yolu yoktu. Enfeksiyon kan dolaşımına girdi ve oradan beynine yerleşti.”

“Hastaneye kaldırılan kızım, ameliyat oldu ve entübe edildi. 15 Haziran – 9 Temmuz tarihleri ​​arasında yoğun bakımda kaldı. Doktorlar, hayatta kalsaydı bile, muhtemelen bitkisel hayata gireceğini iddia ettiler” dedi.

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