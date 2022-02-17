Düğünde felaket: Kuyuya düşen 13 kadın ve çocuk boğularak öldü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir düğün töreninde kuyuya düşen 13 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Kuşinagar kasabasında bir düğün töreninde çok trajik bir olay yaşandı.

Düğünde refah göstergesi olarak gelin ve damadın yüzüne zerdeçal sürülen geleneksel “haldi” töreni sırasında bir kuyu üstündeki plakada oturan kadın ve çocuklar, plakanın çökmesi sonucu kuyuya düştü.

Polis, kuyuya düşen 15 kişiden 11'nin olay yerinde, 2 kişinin ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaydan 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşanan olayı “yürek parçalayıcı” olarak nitelendirdi. Uttar Pradeş Eyalet Başkanı Yogi Adityanath da bölge yetkililerinden olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım etmelerini istedi.

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