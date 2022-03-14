Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Dün Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dün Türkiye’ye gelerek temaslarda bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkeden ayrıldıktan sonra şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

Dün TSİ 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 saat görüşen Miçotakis, Instagram hesabından bir mesaj paylaştı. Videolu mesajda Miçotakis, Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Miçotakis, “Bu sabah yaptığım testte pozitif çıktım ve bu sebeple kendimi tecrit altına alıyorum. Evden çalışacağım” dedi.

Miçotakis’in Türkiye seyahatinden önce Cumartesi günü PCR testi yaptırdığı belirtilirken bu testin negatif çıktığı kayıtlara geçti. Miçotakis, verdiği mesajda üç aşı olduğunu ve üç aşı olmanın hastalığa karşı koruma sağladığını da dile getirdi.

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