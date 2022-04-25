Dünya çapında çalışanlara sordular: Patron ofise çağırırsa ne yapacaklar

Dünya çapında yapılan bir araştırma Covid-19 süreciyle birlikte iş hayatına adapte olan uzaktan çalışma ve hibrid çalışma yöntemleriyle ilgili çok çarpıcı ve net bir sonucu gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli yönetim hizmetleri şirketi ADP tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların uzaktan çalışma ve hibrid çalışma alışkanlıkları ile ilgili çarpıcı bir sonuç ortaya çıkardı.

Dünya çapında 33 binden fazla insanın dahil olduğu araştırmada çalışanlara, ofise çağrılmaları durumunda nasıl hissedecekleri ve ne yapmayı planladıkları soruldu. Kapsamlı araştırmaya katılan bordrolu çalışanların 3’te 2’si “Eğer gerek olmamasına rağmen tam zamanlı olarak ofislere çağrılırsam yeni bir iş bakmaya başlarım” açıklamasını yaptı.

Çalışanların daha esnek bir çalışma düzenini tercih edeceği ve işverenden bunu isteyeceğinin çıktığı araştırmada, “Corona virüsü salgını insanların önceliklerini tekrar düşünmelerine sebep oldu ve çalışanlar, standartlarını karşılamayan şirketlerden ayrılacağını açıklıyor” denildi.

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