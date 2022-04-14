Dünya genelinde corona virüsü vakaları 500 milyonu aştı

Tüm dünya corona virüsün Omicron ve BA.2 varyantlarının endişesini yaşarken, Reuters, dünya genelinde vaka sayısının 500 milyonu aştığını duyurdu.

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2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü, BA.2 varyantı nedeniyle yeniden gündemde.

Reuters haber ajansı, Omicron’un son derece bulaşıcı alt varyantı BA.2’nin yayılımının Avrupa ve Asya’da arttığına dikkat çekerken, bugün itibariyle global düzeydeki corona virüsü vakalarının 500 milyonu aştığını duyurdu.

BA.2 varyantı, Çin’de son dönemde meydana gelen virüs dalgalanmalarının ve Avrupa’daki rekor vakaların nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlar, saptanması ve takibi daha zor olduğu için BA.2 için ‘gizli varyant’ tabirini de kullanıyor.

Reuters, günde 182 bin yeni vaka bildiren Güney Kore’nin günlük vaka sayısında lider olduğunu belirtirken, Tayvan, Tayland ve Bhutan gibi bölgeler de vaka sayılarının arttığını vurguladı.

Çin'in uyguladığı “sıfır Covid” politikası nedeniyle üç haftadır tüm şehrin karantinada olduğu Şangay'da da günlük vaka sayısının 25 bini aştığı vurgulandı.

Belediye sağlık komisyonu yetkilisi Wu Qianyu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şangay’ın salgın önleme ve kontrolü en zor ve en kritik aşamada” dedi.

Corona virüsü kurallarının rafa kalktığı Avrupa’da da corona virüsü vakalarında yavaş da olsa artış kaydedildiği de belirtildi. Reuters, her iki günde bir Avrupa’dan 1 milyonun üzerinde vaka bildirildiğini duyurdu.

Almanya, İngiltere ve İtalya’da vaka sayıları düşerken, Fransa’da ise sabit kaldı. ABD’de ise Ocak ayında rekor kıran vaka sayıları şu an düşüş eğiliminde. Ancak uzmanlar, Avrupa’daki vaka yoğunluğunun ABD’yi de direkt olarak etkileyebileceği görüşünde…

ABD ulusal halk sağlığı kurumu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Omicron’un BA.2 alt varyantının ülkedeki her dört koronavirüs varyantından yaklaşık üçünü oluşturduğu tahmin ettiğini duyurdu.

BA.2 varyantı, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre artık dünya çapında sıralanan tüm vakaların yaklaşık yüzde 86’sını oluşturuyor. BA.2’nin Omicron alt varyantlarından daha bulaşıcı olduğu biliniyor. Şimdiye kadar elde edilen kanıtlar, BA.2’nin ciddi hastalığa neden olma olasılığının da çok düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Son dönemde dünya genelinde aşılama oranlarında da yükseliş yaşanıyor. Our World in Data’nın rakamlarına göre, düşük gelirli ülkelerdeki insanların sadece %14,8’i en az bir doz almış olsa da, dünya nüfusunun yaklaşık %64,8’inin en az bir doz COVID aşısı yaptırdığı belirlendi.

Bilim insanları, virüsün neden olabileceği sağlık sorunlarından kaçınmak için aşıların kritik olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

2020’den bu yana dünyadaki COVID vakalarının yaklaşık yüzde 37’si Avrupa’da, yüzde 21’i Asya’da ve yüzde 17’si Kuzey Amerika’da görüldü.

Salgının başlamasından bu yana yaklaşık 6,5 milyon insan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. ABD, en fazla ölümün bildirildiği ülke olurken, onu Rusya, Brezilya ve Hindistan takip etti.

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