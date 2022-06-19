Dünya kavruluyor
Avrupa ve ABD’yi sıcak hava dalgası vurdu, termometreler rekor seviyeleri gösterdi. Aşırı sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kentte turuncu alarm verildi. Orman yangınları ve kuraklığa karşı uyarı yapıldı.
ALMANYA: 38 DERECE
Nehir kenarında izdiham oldu
Ülkenin güney kesiminde sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıktı. Orman yangını riskine karşı önlemler artırıldı.
İNGİLTERE: 34 DERECE
Yılın en sıcak günleri yaşanıyor
İngiltere'de 34 dereceyle yılın en sıcak günü kaydedildi. İnsanlar plajlara, havuzlara ve parklara akın etti.
FRANSA: 41 DERECE
14 kentte kırmızı alarm ilan edildi
Başkent Paris ve bazı kentlerde trafiğe çıkış kısıtlandı.
Dış mekanlarda ve klimasız yerlerde etkinlikler ertelendi.
BELÇİKA: 35 DERECE
Belçikalılar okyanus kıyılarına yöneldi
Hava sıcaklıkları 35 dereceyle haziran ayı rekoru kırdı. Halkın sahillere gidebilmesi için tren seferleri artırıldı.
İTALYA: 36 DERECE
Kentlerde su tasarrufu uyarısı yapıldı
İtalya'da birçok kent için kuraklık alarmı verildi. Ülkenin en büyük ırmağı Po yüzde 72 hacim kaybetti.
İSVİÇRE: 37 DERECE
Sıcak hava bir haftadır esir aldı
İsviçre 1 haftadır kavruluyor. Sıcaklıklar 37 dereceyle rekor kırdı. Hükümet ülkede alarm seviyesini 3'e çıkardı.
İSPANYA: 46 DERECE
İspanyollar en sıcak haziranı yaşıyor
Son 20 yılın en sıcak haziran ayı yaşanıyor. Başkent Madrid 46 dereceyi gördü. 16 bölgede yangın çıktı.
HIRVATİSTAN: 35 DERECE
Turistik kentte sokaklar boşaldı
Hırvatistan'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi gördü. Dubrovnik'te yaşlılara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.
ABD: 40 DERECE
Sıcaktan bunalan için buz gibi otobüs
Teksas'ta halkın serinlemesi için klimalı otobüsler tahsis edildi. Bazı bölgelerde su rezervi sorunu yaşanıyor.