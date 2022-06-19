Dünya kavruluyor

Avrupa ve ABD’yi sıcak hava dalgası vurdu, termometreler rekor seviyeleri gösterdi. Aşırı sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kentte turuncu alarm verildi. Orman yangınları ve kuraklığa karşı uyarı yapıldı.

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ALMANYA: 38 DERECE

Nehir kenarında izdiham oldu

Ülkenin güney kesiminde sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıktı. Orman yangını riskine karşı önlemler artırıldı.

İNGİLTERE: 34 DERECE

Yılın en sıcak günleri yaşanıyor

İngiltere'de 34 dereceyle yılın en sıcak günü kaydedildi. İnsanlar plajlara, havuzlara ve parklara akın etti.

FRANSA: 41 DERECE

14 kentte kırmızı alarm ilan edildi

Başkent Paris ve bazı kentlerde trafiğe çıkış kısıtlandı.

Dış mekanlarda ve klimasız yerlerde etkinlikler ertelendi.

BELÇİKA: 35 DERECE

Belçikalılar okyanus kıyılarına yöneldi

Hava sıcaklıkları 35 dereceyle haziran ayı rekoru kırdı. Halkın sahillere gidebilmesi için tren seferleri artırıldı.

İTALYA: 36 DERECE

Kentlerde su tasarrufu uyarısı yapıldı

İtalya'da birçok kent için kuraklık alarmı verildi. Ülkenin en büyük ırmağı Po yüzde 72 hacim kaybetti.

İSVİÇRE: 37 DERECE

Sıcak hava bir haftadır esir aldı

İsviçre 1 haftadır kavruluyor. Sıcaklıklar 37 dereceyle rekor kırdı. Hükümet ülkede alarm seviyesini 3'e çıkardı.

İSPANYA: 46 DERECE

İspanyollar en sıcak haziranı yaşıyor

Son 20 yılın en sıcak haziran ayı yaşanıyor. Başkent Madrid 46 dereceyi gördü. 16 bölgede yangın çıktı.

HIRVATİSTAN: 35 DERECE

Turistik kentte sokaklar boşaldı

Hırvatistan'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi gördü. Dubrovnik'te yaşlılara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

ABD: 40 DERECE

Sıcaktan bunalan için buz gibi otobüs

Teksas'ta halkın serinlemesi için klimalı otobüsler tahsis edildi. Bazı bölgelerde su rezervi sorunu yaşanıyor.