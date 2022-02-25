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Dünya manevi olarak Ukrayna’nın yanında: Bayraklar önemli yapılara yansıtıldı

Putin uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratırken, dünyanın birçok ülkesinde Ukrayna'ya manevi olarak destek gece saatlerinde geldi. Birçok ülke, tarihi ya da büyük öneme sahip olan yapılarına Ukrayna bayrağının sarı-lacivert renklerini yansıttı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:56 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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Dünya manevi olarak Ukrayna’nın yanında: Bayraklar önemli yapılara yansıtıldı

Rusya’nın işgaline tepki olarak çok sayıda ülkede tarihi ya da diplomatik öneme sahip olan binalara Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı…

Almanya’nın başkenti Berlin’in tarihi yapılarından Brandenburg Kapısı’nda hem Rusya’nın işgaline karşı gösteri düzenlendi hem de tarihi yapıya Ukrayna bayrağı yansıtıldı.

Uluslararası kamuoyu, Ukrayna’ya yeteri kadar destek verilemediği için sosyal medyada yerden yere vurulurken, başta İtalya, Norveç, Belçika, Almanya ve Finlandiya olmak üzere birçok ülkede binalara bayrağın sarı-lacivert renkleri yansıtıldı.

Brüksel’de Avrupa Birliği’nin merkez binasına da Ukrayna’ya destek olmak için bayrak yansıtıldı.

İtalya’nın başkenti Roma’nın en önemli yapılarından biri olan ve turistlerin akınına uğrayan Kolezyum’da da Ukrayna’nın bayrağı yansıtıldı.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de de Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Rusya’ya yoğun tepki gösteren İskandinav ülkeleri de bu akıma katıldı… Finlandiya’nın Dışişleri Bakanlığı binasına da Ukrayna renkleri yansıtılırken, Norveç’in başkenti Oslo’da da belediye binası Ukrayna renklerine büründü.

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