Dünyanın en zengin insanlarıyla çalışmak için tek bir soruya cevap vermek yeterli

Dünyaca ünlü şirketlerde, milyarder ve başarılı iş insanlarıyla çalışmak için tek bir soruya yanıt vermek yeterli. Elon Musk'tan Richard Bronson'a iş dünyasının öne çıkan isimleri iş görüşmelerinde sordukları sıra dışı sorularla da dikkat çekiyorlar.

Sozcu.com.tr

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Onlarla sıradan bir iş görüşmesi yapılacağını düşünenler yanılıyorlar. Dünyanın en başarılı ve zengin iş insanları işe alacakları kişilerle de ilginç görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Özellikle de sordukları sorularla…

Örneğin; 400’den fazla şirketi çatısı altında bulunduran Virgin Group’un sahibi Richard Branson, son olarak geçtiğimiz aylarda Elon Musk ve Jeff Bezos gibi uzay turizmine merak sarmış ve şirketi Virgin Galactic ile uzaya giden ilk milyarder olmayı da başarmıştı. Branson gibi başarılı bir iş insanı ile beraber çalışmak için ise tek bir soruya yanıt vermek yeterli.

ÖZ GEÇMİŞ ÖNEMLİ AMA…

Business Insider’ın haberine göre ünlü milyarder iş görüşmesinde adayların CV’lerinde yer alan bilgilerin üzerinde durmak yerine, öz geçmişte yazmayanı soruyor.

Richard Branson, geleneksel iş görüşmelerinin hayranı olmadığını açıklıyor. Öz geçmişe önem verse de adaylarla röportaj yapar gibi konuşmaktansa tek bir soru sormayı tercih ettiğini söylüyor: “Özgeçmişinize neleri ekleme şansınız olmadı?”

ELON MUSK BİLMECE SORUYOR

İş görüşmelerinde alışılmadık sorular soran tek isim Branson değil. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk da iş görüşmesinde sıra dışı sorusuyla adayları şaşırtıyor. Musk, adayların zekâlarını test etmek için şu soruyu soruyor: “Dünya yüzeyinde duruyorsunuz. Bir mil güneye, bir mil batıya ve bir mil kuzeye yürüyorsunuz. Ve tam olarak başladığınız yere varıyorsunuz. Neredesiniz?”

BÜYÜYÜNCE NE OLMAK İSTERSİNİZ?

İş görüşmelerinde sorduğu soruyla adayları şaşırtan bir diğer isim de Flickr ve Slack’in kurucularından Stewart Butterfield. Butterfield, her zaman çocuklara sorulan o meşhur soruyu bu defa karşısına gelen adaylara yöneltiyor: “Büyünce ne olmak istersiniz?”

The New York Times’a konuşan Butterfield, “İyi cevaplar genellikle büyümek istedikleri alanlar, öğrenmek istedikleri şeyler, henüz başarma şansı bulamadıkları ama başarmak istedikleri şeyler hakkında. Bu soruya çok kısa bir cevap otomatik olarak kötü olurdu” diyor.

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