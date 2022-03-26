Dünyanın gözü Ukrayna’dayken Balkanlar’da da tansiyon yükseliyor

Rusya-Ukrayna savaşı Doğu Avrupa’da tansiyonun hızla tırmanmasına yol açarken bölgede bir başka gerilim de giderek büyüyor. Sırbistan ve Kosova arasında artan gerilim, Türkiye'yi yine iki ülke arasında kalmaya zorlayabilir.

Sozcu.com.tr

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Batılı ülkelerin desteğiyle 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova'nın 3 Nisan’da yapılacak Sırbistan seçimlerinde Kosova vatandaşı Sırpların oy kullanmasına izin vermemesi Balkanlar’da gerilimin yeniden yükselmesine yol açtı. Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova'daki Sırp asıllı Mitrovica Mahkemesi Başkanı Ljiljana Stevanovic'i görevden alması gerilimi daha da artırdı.

Kosova'daki yüzlerce Sırp, dün Mitrovica ve Gracanica'da düzenledikleri gösteriyle son gelişmeleri protesto etti. Sırp göstericiler “Kurti bizi Kosova'dan süremeyecek” yazılı pankartlarla yürüyüş düzenledi.

ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Fransa da çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamayla Kosova'nın Sırplara yönelik oy verme yasağından hayal kırıklığı duyduklarını bildirdi. Bu kararın Avrupa değerleriyle ve ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten beş ülke, Kosova'nın tansiyonu düşürecek adımlar atarak Sırbistan'la ilişkileri normalleştirmesini beklediklerini bildirdi.

SIRBİSTAN LİDERİNDEN TEPKİ: BARIŞI YIKMAK İSTİYOR

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandır Vucic de, Mitrovica Mahkemesi Başkanı Stevanovic'in Sırbistan'daki bir toplantıya katıldığı için görevden uzaklaştırılmasına sosyal medyada tepki göstererek “Kosova Başbakanı Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi. Barışı yıkmak istiyor” ifadelerini kullandı. Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kosova Başbakanı Kurti ise, Sırbistan'ı Kosova'da yasa dışı bir seçim düzenlemeye çalışmakla ve Kosova hükümetini yok saymakla suçladı. Kurti, Sırbistan'ın seçim için önce Kosova hükümetiyle bir ön anlaşma yapması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE YİNE ARADA KALIR MI?

Sırplar Kosova'da nüfusun yüzde 5'ini oluşturuyor. Kosova'da yaşayan Sırpların daha önce Sırbistan'daki seçimlerde oy kullanmasına izin verilmişti.

Ukrayna ve Rusya’yla yakın ilişkilere sahip Türkiye, Ukrayna’nın işgali nedeniyle iki ülkeyle ilişkilerde zorlu bir sürece girmişti. Kosova’nın tek taraflı bağımsızlığını 2008’de tanıyan Türkiye, Sırbistan’la da yakın ilişkilere sahip. Sırbistan ve Kosova arasında artan gerilim, Türkiye’yi yine iki ülke arasında kalmaya zorlayabilir.

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