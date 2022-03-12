Dünyanın konuştuğu isim Zelenskiy’in 18 yaşında çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tüm dünyanın gündemi değişirken, gözler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in üzerine çevrildi. Ukraynalı liderin ilginç kariyeri ve eşiyle ilişkisi çok konuşulurken, şimdi de Zelenskiy'in 18 yaşında olduğu belirtilen fotoğrafı ortaya çıktı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, son dönemde kuşkusuz kamuoyunun en çok ilgi gösterdiği isimlerin başında geliyor. Gerek açıklamaları ve her koşulda ordusunun yanında olması ile gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı dik duruşu ile Zelenskiy, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri.

Durum böyle olunca, Zelenskiy’in komedyenliğe dayanan kariyeri oldukça yazılıp çizildi. Eşinin geçmişi, 27 yıllık birliktelikleri uluslararası kamuoyunda uzun süre gündem oldu.

FOTOĞRAFTA 18 YAŞINDA

Bugün ise çiftin yıllar öncesine ait bir fotoğrafı basına yansıdı. Fotoğrafta, Zelenskiy’in 18 yaşında olduğu belirtildi.

İngiliz basını, çiftin aktif sosyal medya kullanımına dikkat çekerken, burada Olena Zelenska’nın eşi Zelenskiy’e olan desteğine vurgu yapıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, işgalden günler önce Olena Zelenska’nın bir açıklamasında eşini “Güvenli, rahat ama asla sakin değil ve her zaman ilginç” sözleriyle tanımladığını aktarırken, Olena’nın Zelenskiy için, ‘Her konuda güvenebileceğin kişi.’ ifadelerini kullandığını yazdı.

KOMEDİ OYUNCULUĞUNDAN BAŞKANLIĞA…

Evli ve iki çocuk babası olan 44 yaşındaki Zelenskiy, 2015 yılında ülkesinde yayınlanan, “Halkın Hizmetkârı” adlı gösteride, uyandığında yozlaşmış politikacılara karşı öfkesini kustuğu bir videonun viral olmasıyla kendini ülkenin cumhurbaşkanı olarak bulan öğretmen Vasyl Petrovych Holoborodko'yu canlandırıyordu.

Gösteri ülkede o kadar popüler oldu ki Oscar Wilde'ın “hayat sanatı taklit eder” sözünü doğrulayarak Kvartal 95, gerçekten de aynı isimle (Halkın Hizmetkârı) bir siyasi parti kurdu. 2018'de Zelenskiy aniden gerçek hayatta da siyasete katıldı ve Halkın Hizmetkârı partisi altında aday oldu ve 2019’da göreve başladı.

Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamalarında da “Rusya'nın beni 1 numaralı hedef ve ailemi de 2 numaralı hedef olarak belirlediğini biliyorum” demişti.

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