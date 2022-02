Ege’de 4 günde 18 ada gezen Hardalias’ten tahrik

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolas Hardalias Lozan Anlaşması’na göre tek bir çivi dahi çakılması mümkün olmayan ancak Yunanistan tarafından silahlandırılan Ege’de 4 günde 18 adayı ziyaret etti.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikos Hardalias 4 gün süren Ege adalarında ki ziyaretlerini dün tamamladı. Hardalias'a Korgeneral Nikolaos Flaris ve üst düzey askeri yetkililer eşlik etti.

GÖZETLEME KULESİNDEN BODRUM KIYILARINI İZLEDİ

Son olarak Muğla ilinin Datça karşısındaki Sömbeki (Simi) ile Bodrum'a altı mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na ziyaret eden Hardalias adadaki Skandarou gözetleme kulesinden Bodrum kıyılarını izledi.

4 GÜNDE 18 ADA VE 42 BİRLİK ZİYARET ETTİ

Hardalias Ege'de yaptığı 4 günlük ziyaretlerinde aralarında bazı kayalıklarında bulunduğu toplam 18 adadaki 42 askeri birliği helikopter ve sahil güvenlik botlarını kullanarak ziyaret etti. Aralarında İskiri, Bozbaba, Semadirek, Limni, Midilli, İpsara , Sömbeki (Simi), Sakız, Sisam, Kelemez, Bulamaç (Farmakonisi), Nergisçik, Keçi (Psemiros) adaları ile Bodrum'a 6 mil mesafedeki Eşek (Agathonisi), Kilimli (Kalimnos) ve Kalolimnos adalarındaki askeri birlikleri denetledi.Adalardaki birlikler hakkında bilgi ve brifing alan Hardalias adalardaki güçlerini arttırmaya devam edeceklerini söyledi.

HER ADAYI HER KAYALIĞI KORUMAKTA KARARLIYIZ

İstanköy Adası'ndaki Ulusal Muhafız Taburları 80. Kıdemli Komutanlığı Karargahını, tarihi Sahil Güvenlik botu Antoniou'yu ziyaret eden Hardalias burada yaptığı açıklamada “Silahlı kuvvetlerimiz her an her zaman hazırdır. Bunun açık olduğunu ve herkes tarafından anlaşılmasını isterim, silahlı kuvvetlerimiz potansiyel mevcudiyeti ile her adanın her kayalık adacığın toprak bütünlüğünü ve ulusal bağımsızlığını sağlamakta ve güvenliğinin garantisi olmaya devam edecektir. Silahlı kuvvetlerimiz bu konuda caydırıcı olmaya devam edecektir” sözlerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Türkiye-Yunanistan gerilimi büyüyor: AB'den Yunanistan'a destek açıklaması