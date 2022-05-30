Ekrem İmamoğlu İngiliz medyasına konuştu: Altılı masa açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz The Guardian'a konuştu. Gazete, "İstanbul belediye başkanı Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa siyasetten men mi edilecek" başlığıyla paylaştığı haberde İmamoğlu'nun sözleri aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada kararın çıkması beklenirken İngiliz The Guardian, İmamoğlu ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

İmamoğlu’nun açıklamalarına da yer verilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı arasındaki benzerliklere dikkat çekildi.

Makalede, “İmamoğlu, Erdoğan’ın yerine geçebilecek gibi görünüyor fakat davadan çıkacak sonuç kariyerini bitirebilir. Destekçileri için İmamoğlu, Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarını ve ülkenin otokrasiye kaymasına karşı en iyi umut olarak çıkıyor. Bu da onu CHP içinde gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma ihtimalini yükseltiyor” denildi.

“ÇÖZÜM ALTILI MASADAN GELMELİ”

Yapılan anketlerde İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı yarışında Kılıçdaroğlu’ndan daha avantajlı konumda olduğu belirtilirken, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da yaklaştığı aktarıldı. İmamoğlu, “Şu an hedefimde cumhurbaşkanlığı seçimleri ya da cumhurbaşkanlık yok” dedi.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi durumunda İBB başkanlığını bırakmak zorunda olduğu hatırlatılırken İmamoğlu buna, “Çözüm Türkiye’nin altılı masasından gelmeli” yanıtını verdi.

“TAKSİ SORUNU KOMİK VE TRAJİK” İmamoğlu’nun taksi sorunu ile ilgili de ifadelerine The Guardian yer verdi. Gazeteye konuşan İmamoğlu, “Bu bizi üzüyor. Gerçekten bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Burada yaşanan kısmen komik, kısmen trajik. 3 yıldır ulaşım sorununu çözmeye çalışıyoruz fakat bütün kararlarımız engelleniyor” ifadesini kullandı. İmamoğlu, parlamenter sisteme geri dönülmesi ile ilgili olarak da konuştu. Haberde, “Bu engeller, İmamoğlu’nun CHP’nin parlamenter sisteme dönme isteği yerine karar almanın daha kolay olduğu başkanlık sisteminde kalınması konusunda fikrini değiştirmesine sebep oldu mu? İmamoğlu bu konuda, ‘Bir sosyal demokrat bu cezbedici şeye kanmaz’ yorumunu yaptı” ifadesi yer aldı. İlginizi Çekebilir ‘Siyasi yasak' istenen İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar bekleniyor İlginizi Çekebilir Atatürk Havalimanı'ndaki törene İmamoğlu ve CHP'li belediyeler davet edilmedi