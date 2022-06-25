Ekvador’da protestolar sürüyor: “Bu insanların amacı darbe yapmak”

Ekvador’da şiddet olaylarına dönüşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili açıklama yapan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, “Bu insanların asıl amacı darbe yapmak” dedi.

Sozcu.com.tr

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 13 gündür devam eden protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 6 kişinin öldüğü ve 24 eyaletten 6'sında olağanüstü hal ilan edildiği (OHAL) açıklandı. Başkent Quito'da ise gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

Protestolarla ilgili açıklamalarda bulunan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, “Bu insanların asıl amacı darbe yapmak. Uluslararası toplumu Ekvador’da demokrasiyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bu girişime karşı uyarmaya çağırıyoruz” dedi. Sağlık ve eğitim desteği, banka borçlarının affı ve bütçe artışlarını açıklayan Lasso, aynı zamanda gösterilerin yol açtığı şiddeti kontrol altına almak için tüm yasal araçların kullanılacağı konusunda da uyarılarda bulundu.

GÖSTERİLERE 14 BİN KİŞİ KATILDI

Gösterileri sona erdirmek için tekrar diyalog çağrısında bulunan Lasso'nun konuşmasının ardından binlerce protestocu başkent Quito’daki kongre binası yakınında polisle çatıştı. Polis, taş, havai fişek ve molotof kokteyli kullanan protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yaklaşık 14 bin kişinin katıldığını protestolar ülkenin büyük bir kısmına yayılırken, Ouito'da 10 bin kişi sokaklara döküldü. İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, protestolarda ateşli silahların kullanıldığını belirtti.

Quito’da yolları kapatan protestocular, şehirde yiyecek ve yakıt kıtlığına da neden oldu. Araçlara ve sivillere zarar verdiği iddia edilen protestocuların bazı dükkanları yağmaladığı ve bu yüzden iş yeri sahiplerinin kepenk kapattığı öğrenildi.

Ekvador’un solcu eski Devlet Başkanı Rafael Correa ile bağlantılı Union por la Esperanza (UNES) koalisyonundaki milletvekilleri, dün Lasso’nun görevden alınmasını isteyen bir yasama süreci başlattı. UNES milletvekili Fausto Jarrin, “Ülke buna daha fazla dayanamaz. Diyalog her taraftan şiddetle kırılıyor” açıklamasında bulundu. Bu hareket, hükümet ve yerli gruplar arasındaki diyaloğu desteklediklerini söyleyen Lasso da dahil olmak üzere diğer partiler tarafından reddedildi. Lasso’nun görevden alınabilmesi için meclisteki 137 milletvekilinden en az 92'sinin oyu gerekirken, UNES koalisyonunun mecliste sadece 47 sandalyesi bulunuyor.

PROTESTOLAR NASIL YAYILDI?

Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) organizatörlüğündeki protestolar, 13 Haziran’da 11 bölgede küçük çaplı gösterilerle başlamış ve ertesi gün polisin konfederasyon lideri Leonidas Iza’yı gözaltına almasıyla giderek yayılmıştı. Quito’ya giden otoyollar da dahil olmak üzere ülke genelindeki yollar protestocular tarafından trafiğe kapatılmıştı. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 43 kişi yaralanmıştı.

Protestocular, hükümete akaryakıt fiyatlarının dondurulması, devlet varlıklarının özelleştirilmesinin durdurulması, maden şirketlerinin imtiyaz alanlarının genişletilmesinin yasaklanması ve muhtaç ailelere yardım edilmesi de dahil olmak üzere 10 talebin yer aldığı bir liste sunarken, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini istenmişti.

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