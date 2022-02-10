Elektrik faturalarında tasarruf için akıllı sayaç sistemi dönemi

Dünya genelinde elektrik fiyatları yükselişini sürdürürken, İngiltere'nin enerji sağlayıcı firması Ofgem'den ilginç bir adım geldi. Şirket, bundan böyle her eve bir enerji ölçer yerleştirileceğini açıkladı. Hanelerin ne kadar elektrik harcadığını ölçen cihaz, bunun yaklaşık olarak kaç paraya denk geldiğini hesaplıyor ve her yarım saatte bir kullanıcıları bilgilendiriyor.

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Avrupa’da başlayan enerji krizi Çin, ABD ve Hindistan’a da yayılırken, fiyatlarda yaşanan yükseliş tüm dünyada yeni önlemlerin devreye girmesine neden oldu.

İngiltere’de enerji sağlayıcısı Ofgem, evlerde akıllı sayaç sistemini devreye soktuklarını açıkladı. Yeni sistem sayesinde, evlerde her yarım saatte bir ne kadar güç kullandığına ve bunun kaç paraya denk geldiğine ilişkin bilgiler kullanıcılarla paylaşılacak.

Enerji tedarikçisi, bu sistem sayesinde hane halkının tasarruf sağlayabileceğini ve yenilenebilir enerjiye geçişe yardımcı olabileceğini öne sürdü. Özellikle yüksek faturadan rahatsız kişilerin, hangi ev eşyasının ne kadar enerji harcadığını bu sayede öğrenebileceği belirtildi. Şirket, akıllı sayaçların, aynı anda kullanılan tüm cihazların harcadığı elektriği ölçtüğünü ve yaklaşık ödenecek fiyatı hesapladığını da vurguladı.

Öte yandan cihaz, ekonomik ve normal mod olarak da ayarlanabiliyor, buna göre kişilerin maksimum harcayabileceği elektrik miktarına karar veriyor.

29,37 MİLYAR TL TASARRUF YAPMASI HEDEFLENİYOR

İlk kez İngiltere’de uygulanmaya başlanacak sistemle ilgili olarak Ofgem, hareketin toplamda 1,6 milyar sterlin (29,37 milyar TL) tasarruf sağlayabileceği ve güç tüketiminin nasıl yönetileceği konusunda bir devrim yaratabileceğini ifade etti.

Evlere konulan cihaz sayesinde akıllı sayaçların her 30 dakikada bir haneden topladığı verileri enerji şirketine de gönderdiği belirtildi.

MAYIS AYINDA KULLANIMA BAŞLANACAK

Ofgem, akıllı sayaçların 2022’nin Mayıs ayından itibaren kullanıma başlanacağını açıklarken, yine de bunun tüm ülkede kullanımına başlanmasının 2025 yılına kadar sürebileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, yeni sistem, televizyon izlemenin veya ev aletlerini yanlış zamanda şarj etmenin hanelere önemli ölçüde daha pahalıya mal olabileceğine dair korkuları ateşledi.

Ofgem, enerji sistemlerinin daha sorunsuz çalışmasını sağlamak için verileri kullanmak amacıyla oluşturdukları sistemin 2017 yılından beri çalıştığını söyledi.

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