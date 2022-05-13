Elon Musk, Biden’ı eleştirdi, Trump için “olmamalı” dedi

Elon Musk, Twitter'da siyaset ile ilgili yorumlarını paylaşamaya devam ediyor. Potansiyel Twitter CEO'su, son olarak Trump'tan daha az bölücü bir cumhuriyetçinin 2024'te cumhurbaşkanlığına aday olması gerektiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elon Musk, Twitter’ı satın almak için anlaşmalara devam ederken, Donald Trump’ın Twitter yasağını da kaldırma sözü verdi; ancak bu söze rağmen Musk, Trump’ın 2024 seçimlerinde aday olmaması gerektiğini belirtti.

Tesla CEO’su perşembe akşamı bir dizi tweet’te ABD siyaseti hakkındaki görüşlerini paylaştı. Musk, “Biden’in hatası ülkeyi dönüştürmek için seçildiği için düşünüyor olması, ama herkes ondan sadece daha az dram istiyor” yazdı.

Musk ayrıca, Trump’ın göreve aday olmaması gerektiğini, 2024’te daha az bölücü bir adayın daha iyi olacağını belirtti.

TRUMP YASAĞINI KALDIRIYOR ÇÜNKÜ…

Trump, 2020 seçimlerinin çalındığı konusundaki ısrarıyla Kongre binasına yapılan ayaklanmalara öncü olmakla suçlanmış ve platformda yasaklanmıştı.

Salı günü Londra’daki Financial Times konferansında sanal olarak konuşan SpaceX’in kurucusu, Twitter’ın eski ABD başkanını yasaklama hareketinin ahlakî açıdan kötü bir karar ve aşırı derecede aptalca olduğunu söyledi. Musk, Trump için “Şimdi Truth Social’da olacak” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Bence bu, herkesin tartışabileceği tek bir foruma sahip olmaktan açıkçası daha kötü olabilir. Sanırım kalıcı yasağı tersine çevireceğim.”

ESKİ CEO DA AYNI FİKİRDE

Musk, eski Twitter CEO’su Jack Dorsey’in de kendisiyle aynı fikirde olduğunu söyledi.

Dorsey, “Kabul ediyorum” diye tweet attı ve çocukların cinsel istismarı gibi içeriklerin paylaşılmasına yönelik yasakları desteklediğini, ancak genel olarak diğer yasakları desteklemediğini belirtti: “İstisnalar var ancak genellikle kalıcı yasaklar bizim başarısızlığımız ve işe yaramıyor, olaydan sonra burada da yazdım.”

CNN tarafından yürütülen ve Şubat ayında yayınlanan bir ankette, Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızların yarısı, 2024’te Trump’ı yeniden aday göstereceklerini söyledi.

Kısmen pandeminin tedarik zinciri üzerindeki etkisiyle enflasyonun fiyatları artırmaya devam etmesi, Biden’ın da durumunu zora soktu. Yakın tarihli bir Morning Consult anketi, yalnızca 10 ABD eyaletinde net bir olumluluğa sahip olduğunu gösteriyor.

TWITTER YÖNETİCİLERİ İŞTEN ÇIKARILIYOR

Bu arada Twitter’da da Musk platformu devralmaya hazırlanırken çalışanlarda değişiklikler yaşanıyor. Twitter’dan Kayvon Beykpour ve Bruce Falck, milyarderin geçen ay satın alma işlemlerinden sonra görevlerinden alınan iki yönetici. Periscope’u kuran Beykpour, aslında şirketten gitmek istemediğini ancak babalık iznindeyken CEO Parag Agrawal tarafından görevden alındığını itiraf etti.

İlginizi Çekebilir Elon Musk geldi, Twitter işe alımları durdurdu

İlginizi Çekebilir Jack Dorsey, bir daha asla Twitter CEO'su olmayacağını söyledi

İlginizi Çekebilir Elon Musk'ın Twitter planları belli oldu: Binlerce kişiyi işe alacak