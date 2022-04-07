Elon Musk’ın hisseleri Twitter çalışanlarını endişelendirdi

Twitter hisselerinin yüzde 9.1'ini aldıktan sonra yönetim kuruluna dahil olan Elon Musk'ın varlığının şirket içinde huzursuzluk yarattığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ın hisselerinin yüzde 9.1’ini satın aldıktan sonra yönetim kuruluna dahil olmasının şirket içinde huzursuzluk yarattığı ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bazı kaynaklar, Musk’ın gelmesi ile Twitter çalışanlarının platformun geleceği ile endişe yaşadığını söyledi. Musk’ın “özgür düşünceyi” desteklediğini belirten bazı çalışanlar, Twitter’ın en çok hissesine sahip olan Musk’ın gelişiyle platformda yasaklanan ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın engelinin de kaldırılmasının gündeme geldiği belirtildi.

“TROL KÜLTÜRÜ YAYILABİLİR”

Reuters’a konuşan kaynaklar, Twitter yönetim kurulunun şirketin politikası ile ilgili karar mekanizmasına dahil olmadığını aktarırken, Musk’ın yine de şirketin yaklaşımını etkileyebileceğini vurguladı. Musk ile birlikte “trol” ve “linç” kültürünün yayılmasından endişe eden kaynaklar, Musk’ın geçmişte kendisini eleştirenlere Twitter üzerinden saldırdığına da dikkat çekti.

Şirketten kovulmamak için ismini açıklamayan kaynaklar, “Yönetim kurulu şirketin gidişatını etkilemiyorsa Elon neden yönetim kurulunda olmak istedi” yorumunu yaparken Twitter’dan açıklama yapan bir yetkili, şu an izlenen stratejilerin değişmesiyle ilgili bir adım atılmadığını söyledi.

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