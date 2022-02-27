Emine Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Emine Erdoğan, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

* Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna’da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir.

* Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır.

* Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız.

* Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum. (DHA)