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En son 2. Dünya Savaşı’nda kullanılmıştı! Yeniden açıldı

Lviv’de 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve daha sonra kapatılan Ivan Franko Parkı’nda bulunan sığınak yeniden açıldı.

Yayınlanma: 18:19 - 12 Mart 2022 Güncellenme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 17. gününde de devam ediyor. Ukrayna'nın doğu illerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken batı illerinde de muhtemel bir Rusya saldırısına karşı hazırlıklar sürüyor.

YENİDEN KULLANIMA AÇILDI

Son olarak 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve daha sonra kapatılan Ivan Franko Parkı içerisinde bulunan bir sığınak yeniden kullanıma açıldı.

Oldukça uzun olan sığınakta bütün hazırlıklar yapılırken, sığınağın içi yeniden temizlendi.

Oturma banklarının yerleştirildiği sığınağa, elektrik tesisatı da çekildi.

Şuan için boş tutulan ancak muhtemel bir saldırıda kullanılacak olan sığınak Lviv'de artan tedirginliği gözler önüne seriyor.

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