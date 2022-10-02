Endonezya’da futbol maçında izdiham: 129 ölü, 180 yaralı

Endonezya'da kaybeden takımın taraftarları sahaya girdi. Polisin biber gazıyla müdahalesinin ardından yaşanan izdihamda 129 kişi öldüğü 180 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Endonezya’da Doğu Java’daki Arema ile Malang Regency arasında oynanan maçta ev sahibi Arema’nın 3-2 mağlup olmasının ardından 3 bin taraftar sahaya indi. polisin biber gazı atmasıyla başlayan kaos izdihama dönüştü. Doğu Java polis şefi Nico Afinta, maçta Arema taraftarlarının sahayı indiğini ve polisin ve göz yaşartıcı gaz atarak kalabalığın izdihamına ve boğulma vakalarına yol açtığını söyledi. 129 kişi öldü, 180 kişi yaralandı.

İZDİHAMDA EZİLENLER HAYATINI KAYBETTİ

Kanjuruhan stadyumunda yerel raporlar, maçtan sonra 40 bin seyirciden 3 bine yakınının sahaya girdiğini açıkladı. Çıkan kaosta 34 kişinin hayatını kaybettiği, kalanların da hastanede tedavi gördüğü, 180 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenler arasında iki polis memuru da bulunuyor. Afinta, birçok kişinin bir çıkışa koştuğunda ezildiğini ve boğulduğunu belirterek “Çıkışta bir noktaya çıktılar, sonra bir birikim oldu, birikim sürecinde nefes darlığı, oksijen eksikliği vardı” dedi.

HALA YARALILAR TOPLANIYOR

Yetkililer ölü sayısını 127 olarak açıkladı ancak bir polis sözcüsünün daha sonra ölü sayısını 129 olarak bildirdi. The Guardian’ını yerel yetkililerden edindiği bilgilere göre Malang Regency sağlık ofisi başkanı Wiyanto Wijoyo daha önce yetkililerin hala yaralıların sayısını toplamakta olduğunu söyledi.

Wiyanto, kurbanların “Kaos, aşırı kalabalık, ayaklar altında çiğnenme ve boğulma nedeniyle öldüğünü” belirterek, yaralıların farklı yerel hastanelere sevk edildiğini de sözlerine ekledi.

Binlerce Arema taraftarının sahaya akın etmesiyle mücadelenin başladığı bildirildi. Persebaya oyuncuları hemen oradan ayrıldı ancak hala sahada olan birkaç Arema oyuncusu da saldırıya uğradı.