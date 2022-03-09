Enerhodar’da kadın ve çocukların tahliyesine başlandı
Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kentinde kadın ve çocukların tahliyesine başlandığı açıklandı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 14’üncü gününde Enerhodar Belediye Başkanı Dmytro Orlov açıklamalarda bulundu.
Zaporjiya Nükleer Santrali’nin bulunduğu kentin belediye başkanı, tahliyeler için otobüslerin geldiğini söyledi. Orlov, “Kadın ve çocuklara öncelik verilecek” derken vatandaşların yanlarına çok az eşya almasını da tavsiye etti.