Erdoğan duyurdu! Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna’ya gidiyor

Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yarın Moskova'ya, perşembe günü ise Ukrayna'ya gideceğini açıkladı.

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Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dışişleri Bakanımızı yarın Rusya'ya gönderiyorum. Perşembe günü de Ukrayna'da temaslarda bulunacak” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Taraflar arasında 200 civarında görüşme gerçekleştirildi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptıkları toplantı hiç şüphesiz en ses getiren faaliyetti. Bu temas diplomasi ve diyalog kapıları açması bakımından çok önemliydi.

* Diplomasi ve diyalog kapılarını açması bakımından çok önemliydi. Dışişleri Bakanımızı yarın Moskova’ya gönderiyorum. Perşembe günü de Ukrayna’ya gidecek. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu başta olmak üzere forumun düzenlemesinde emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* Kalbi ve duası bizimle olan dostlarımızın ve kardeşlerimizin vermiş oldukları manevi destek elbette önemlidir. Ama fiilen kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiği de bir hakikattir.

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