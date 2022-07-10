Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü

İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Kasım’da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa’da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.

1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.

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