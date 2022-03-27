Abone Ol

Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Yayınlanma: 20:51 - 27 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ, İSTANBUL’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an önce tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

Putin tanıma kararı almıştı! Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyorlar İlginizi Çekebilir Putin tanıma kararı almıştı! Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyorlar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhurbaşkanı istanbul Putin Recep Tayyip Erdoğan referandum Rusya Türkiye Ukrayna Vladimir Putin