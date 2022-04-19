Erdoğan tepki göstermişti: Kudüs’te yaşananlarla ilgili ABD’den ilk açıklama geldi

Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilim uluslararası kamuoyunda gündem olurken, Ankara'nın tepki gösterdiği olayla ilgili ABD'den ilk açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’da güç uygulaması ve sivillere saldırmasına tepkiler dinmezken ABD’den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı yazılı açıklamada Kudüs’teki kutsal topraklarda statükonun devam etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Batı Şeria’da yaşanan şiddet olaylarını Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü ve Kudüs’te statükonun devamının sağlanmasının önemi vurgulandı” denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslümana sert müdahalede bulundu. Paniğe kapılan Müslümanlara, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldıran İsrail polisi 152 kişiyi yaraladı. Kudüs'teki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, yaralıları tedavi etmek için bir sahra hastanesi kurulduğu ve özellikle vücudunun üst bölgelerinden yaralanan birçok kişinin Kudüs'teki Al-Makassed Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı.

Yetkililer ayrıca, yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın yöneticisi Şeyh Omar-Al-Kiswani, İsrail güçlerinin 400 kişiyi tutukladığı açıkladı.

İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırı, Ramazan ayının ikinci Cuma namazına katılması planlanan binlerce Müslümanın Mescid-i Aksa'da namaz hazırlığı yaptığı esnada düzenlendi.

Başta Ankara olmak üzere yaşananlara birçok ülke, kurum ve kuruluş tepki göstermişti.

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