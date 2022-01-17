Erdoğan’dan gazeteciye: Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, bir gazetecinin "Arnavutluk'a yaptığınız bu yatırımlar karşısında geri aldığınız bir şey var mı?" sorusuna verdiği yanıtta "Öyle bir soru sordun ki, futbolda bizim ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba. Ama biz ters köşe olmayacağız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yla ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katılan Erdoğan, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“7 ANLAŞMAYI ARKADAŞLARIMIZ İMZALADI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara değinerek şu ifadeleri kullandı:

* 7 anlaşmayı arkadaşlarımız imzaladı. Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arnavutluk'la kökleri asırlara sari yakın dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor. Yaşadığımız her hadisede, karşılaştığımız her sıkıntıda iki ülke arasında bu özel münasebetlerin sağlamlığına şahitlik ediyoruz.

* 2019 yılında meydana gelen bu depremle Türkiye'deki kardeşleriniz olarak sizin acınızı da yüreğimizde hissettik. ‘Gerçek dost çağrılmadan koşandır' inancıyla deprem haberini alır almaz hemen harekete geçtik. Türk yardım ekipleri yaraların süratle sarılması, sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla çok yoğun gayret sarf etti.

“522 EV REKOR SÜREDE YAPILDI”

Depremde evlerini kaybedenler için Laç kentinde yapılan konutların teslim edildiğini belirten Erdoğan “522 konutu 13 ay gibi rekor sayılacak sürede tamamlayarak aramızdaki kardeşliğe verdiğimiz önemin iddialı bir neticelenmesini görmüş olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Başbakan Edi Rama'yla birlikte stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ikili görüşerek ele aldık. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının işler hale getirilmesinin önemine değindik. Konsey toplantımızı inşallah icra edeceğiz. Bunun için Dışişleri Bakanlarımız ikili görüşerek tarihi belirleyecek” ifadelerini kullandı.

“FETÖ FAALİYET GÖSTERDİĞİ HER ÜLKEYE KARŞI TEHDİT OLUŞTURUR”

Basın toplantısında FETÖ’ye de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

* Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi de değerlendirdik. Biliyorsunuz bu terör örgütü 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin direnişi sayesinde boşa çıkardığımız bu terör eylemi sırasında 251 insanımızı alçakça şehit edildi.

* Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün halen faaliyet alanı bulabilmesi evlatların şehit veren milletimizi derinden yaralamaktadır.

* Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı ve hızlı adımların atılması en samimi beklentimizdir.

“BİZİM İÇİN NATO'NUN YAKLAŞIM TARZI ÖNEMLİ”

Avrupa Birliği'nin yeni dönem ilişkileri hakkında gelen soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

* Avrupa Birliği'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı önemli. Avrupa Birliği, henüz Türkiye'yi üye ülke olarak kabul etmiyor ki. Fasılların görüşülmesinden tutun da ‘Aç Kapa' meselesinde sadece birinci fasıl da geçici olarak kapama yaptılar. Bunun dışında diğerleriyle ilgili maalesef oyalama taktiği devam ediyor.

* Ama biz NATO'nun onurlu ve güçlü bir üyesiyiz. NATO'yla ilgili atılacak adımlarda her zaman bizler üzerimize düşen görevi nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Balkanlara gelince onu da ikili görüşmede değerli dostumla konuştuk.

* Balkanların barışını, huzurunu çok önemsiyoruz. Ve Balkanların barışı ve huzuru için bugüne kadar üzerimize düşeni nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde barış ve huzurun geleceğinin teminatı için bizlerde garanti olan ülkelerden bir tanesiyiz.

“BİZİ TERS KÖŞE YAPMAK İSTİYORSUN GALİBA”

Erdoğan, Arnavutluk basınından bir gazetecinin “Arnavutluk’a vermiş olduğunuz destek, ülkelerin verdiği destekle kıyaslanamaz. Avrupa Birliği, Arnavutluk’a gösterdiğiniz ilgiden dolayı endişelenmeli midir? Arnavutluk’a yaptığınız bu yatırımlar karşısında geri aldığınız bir şey var mı? Aynı şekilde Rama’ya da sormak istiyorum, buna benzer bir soru. Bence kardeşten alınan borcun da bir seviyesi olması lazım. Acaba Türkiye ile Arnavutluk arasındaki durum böyle midir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

* Öyle bir soru sordun ki, futbolda bizim ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba. Ama biz ters köşe olmayacağız. Kardeşlik hukuku farklıdır. Kardeşlik hukuku içerisinde öyle destekler olur ki, bu destekler kardeşliğinizin gereği olur. Ama bir de öyle bir ikili ilişki olur ki, o da borçlar hukukuna dayalı olur.

* Şu anda bizim bu deprem felaketinde gerçekleşen olay borçlar hukukuna göre değil kardeşlik hukukuna dayalıdır. Biz de bu kardeşlik hukukuna dayalı olarak bu eserleri inşa ettik. Tarihi eserlerle ilgili de yine kardeşlik hukukuna dayalıdır. Buralarda herhangi bir şey aramanın anlamı yok, zira kardeşiz ve bunun sorgulanması yapılmaz.

İlginizi Çekebilir Öztrak: Belediyelerimiz Erdoğan şahsım hükümetinin çıkardığı tüm engelleri aşacaktır