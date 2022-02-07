Erdoğan’ın Covid-19’a yakalanmasını Batılı liderler görmedi

Dünya liderleri kendisinin ve eşinin corona virüsüne yakalandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileği gönderirken, birçok Batılı liderin geçmiş olsun dememesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüse yakalandığını açıklamasının ardından birçok siyasi lider geçmiş olsun dileklerini iletirken, Batılı ülkelerin önde gelen birçok liderinin geçmiş olsun dememesi dikkat çekti.

Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurarak “Dualarınızı bekliyoruz” demişti.

Dünyadan pek çok lider, peş peşe geçmiş olsun mesajları gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileten liderler arasında yer aldı.

Ayrıca Irak, Etiyopya, Bosna-Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Sırbistan, Guatemala, Kosova, Pakistan ve Somali liderleri de Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Öte yandan Erdoğan'ın son dönemde ilişkilerde gerilim yaşadığı ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinin liderinden geçmiş olsun mesajı almaması dikkat çekti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletirken Başkan Joe Biden sessizliğini korudu.

Geçmiş olsun dileklerine resmi Twitter hesabından teşekkür eden Erdoğan'ın adını andığı ülkeler arasında Yunanistan dışında hiçbir Avrupa Birliği ülkesinden lider ya da yetkili yer almadı.

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