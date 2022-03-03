Rusya-Ukrayna savaşı… Erdoğan’ın hamlesini yorumladılar: Resetleme umudu yarattı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin Montrö'yü uygulama kararının yankıları duyulmaya devam ediyor... İngiliz Financial Times bu gelişmeyle ilgili kapsamlı bir analiz hazırlarken, Batılı bir üst düzey diplomat, "Putin'in yaptıklarından ihanete uğradığını hissetti" yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşında bir hafta geride kalırken Türkiye’nin bölgedeki hamleleri uluslararası kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor… Türkiye’nin keskin bir kararla Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırıları “savaş” olarak nitelendirmesinden sonra Montrö Anlaşması’nı yürürlüğe alması ile ilgili olarak İngiliz Financial Times kapsamlı bir analiz yayınladı.

Laura Pitel imzalı haberde, “Türkiye’nin Rus savaş gemilerine karşı duruşu, batı ile ilişkisini resetleme umudunu artırdı” başlığı kullanılırken, Erdoğan’ın bu kararının Kiev yönetiminden övgü aldığına da dikkat çekildi.

DEV SAVAŞ GEMİSİ ENGELLENDİ

Çavuşoğlu’nun önceki gün yaptığı, “Rus savaş gemilerinin geçişine izin vermedik” açıklamasının detayları da ortaya çıktı…

Financial Times’a konuşan Batılı yetkililer, Rusya’nın Admiral Flota Kasatonov gemisiyle birlikte 3 gemiye daha geçiş izni verilmediğini duyurdu. 135 metre uzunluğunda ve 4.500 ton ağırlığındaki savaş gemisinin üzerinde de füze, torpido ve makineli tüfek gibi çok sayıda ağır silah da bulunuyor.

Rus donanmasının en güçlü gemilerinden biri olarak bilinen Admiral Flota Kasatonov ile ilgili olarak Financial Times, “Putin’in Ukrayna’ya saldırısına devam etmesi için Moskova, en güçlü savaş gemilerini İstanbul’un kalbinden göndermek istediğini söyledi, fakat bu gemiler geçiş yapmadı” ifadesine yer verdi.

Gazetede yer alan haberde, “Savaş gemilerini durdurma kararı Putin ile çok yakın bir ilişki kuran Erdoğan için dikkat çekici bir karardı. Ankara’nın Rusya’nın işgalini açıkça eleştirmesi ve Ukraynalılara destek vermesi Türkiye’nin batı ile ilişkilerinin tekrar düzenlenebileceği umudunu yarattı” denildi. Gazeteye konuşan kıdemli bir batılı diplomat ise, “Bence Erdoğan şoke oldu ve hatta Putin tarafından ihanete uğradığını hissetmiş olabilir” dedi.

“RUSYA MONTRÖ’YÜ ÇİĞNERSE NE OLACAK”

Erdoğan ve Putin’in son yıllarda yakın bir ilişkiye sahip olduğu fakat zaman zaman tarafların gerilim yaşadığına da dikkat çekilirken Rusya ile turizm ve ihracatın Türkiye için önemli olduğu da hatırlatıldı. Gazete, “Uzmanlara göre Ankara için Moskova ile bağları korumanın yaratacağı risk, Ukrayna’ya şiddetin artması durumunda Türkiye’nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatması veya batının yaptırımlarına dahil olması ya da kendi savaş gemilerini Karadeniz’e göndermesi baskısı yaratabilir” yorumuna yer verdi.

Öte yandan gazeteye konuşan üst düzey bir batılı diplomat, “Rusya, daha önce yaptığı gibi Montrö’yü çiğnemeye karar verirse ne olur? Türkiye Rus savaş gemisini engellemeye çalışacak mı? Bunu yapmalarını isteyecek miyiz” sorusunu sordu.

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