Erdoğan’ın iadesini istediği İsveçli vekil açıkladı: Hükümet terör örgütlerine destek sözü vermiş

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme isteğini engelleyen Türkiye ile İskandinav ülkeleri arasında tansiyon sürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği İsveçli vekil Emine Kakabaveh, dün ülkedeki güvensizlik oylamasında hükümeti kurtarması karşılığında aldığı sözü ilk kez açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile İsveç arasındaki NATO gerilimi devam ederken, önceki dikkat çekici bir oylama yapılmıştı. İsveç hükümetinin düşmesine sebep olacak güvensizlik oylamasında ülkenin adalet bakanı Morgan Johansson’a destek ise İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh’ten gelmişti.

Parlamentoda oyların eşit olduğu bir dönemde Kakabaveh, adalet bakanına destek olmuş ve bu şekilde oy kullanmıştı. Kakabaveh’in aleyhte oy kullanması durumunda İsveç hükümetinin düşmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Fakat Kakabaveh, bu oyu atmasının karşılığında Stockholm hükümetinden aldığı vaatleri ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Bağımsız vekil olarak görevini sürdüren Kakabaveh, “Bu şekilde oy kullanmam karşılığında İsveç hükümetinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kürt ‘savaşçılara’ desteğe devam etme garantisi aldım” dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİ GARANTİLEMİŞ

Bir dönem terör örgütleriyle içli dışlı olan Kakabaveh, “Üzücü bir şekilde bütün Avrupa ülkeleri Erdoğan’a karşı sessiz kalıyor fakat ben kalmayacağım” ifadesini kullandı. 1991 yılında Türkiye üzerinden İsveç’e kaçan Kakabaveh sözlerini, “Sosyal Demokratların, Suriye’nin kuzeydoğusuna, YPG’ye ve YPJ’ye destek sağlamasının garantisini almayı başardım” dedi. Kakabaveh’in sözünü ettiği YPG ve YPJ terör örgütü PKK’nın uzantıları olarak biliniyor.

2008’den beri İsveç’te siyasete atılan Kakabaveh daha önce terör örgütü PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına varacak taleplerde bulunmuştu.

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