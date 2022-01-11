Ermeni askerleri Azerbaycan’a ateş açtı: 1 şehit

Ermeni askerlerinin Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilere ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin yaptığı provokasyon sonucu Ayaz Nezerov isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık, saldırıda şehit olan askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Bakanlık, oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu belirtirken, Azerbaycan birliklerinin karşı tarafa misillemede bulunduğu da ifade edildi.

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